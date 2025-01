Liberoquotidiano.it - Giustizia: Lupi, 'riforma storica, per una giustizia più giusta'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - “Votiamo a favore di un provvedimento di portata. Votiamo sì a unache costituisce un passaggio cruciale per unapiù, più indipendente e più trasparente. Votiamo sì per unaal servizio dei cittadini. Votiamo sì per una magistratura più forte e autorevole. Votiamo sì al futuro del nostro Paese”. Lo ha detto Maurizio, presidente di Noi Moderati, intervenendo in dichiarazione di voto alla Camera sul disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere.“La separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente – ha aggiunto - rappresenta un vero e proprio salto di qualità per il nostro sistema giudiziario e per la nostra democrazia, un tema troppo a lungo dibattuto e purtroppo sempre con lo stesso copione.