Forray ex Forlì è ora il giocatore con più presenze in Eurocup

‘Toto’continua a macinare record con la maglia di Trento. Il playmaker italo-argentino ex, scendendo in campo in quintetto base martedì sera contro i tedeschi dell’Ulm, è diventato ilcon piùdi sempre in, vale a dire la seconda competizione continentale per club dopo l’Eurolega.(foto sotto), giunto addirittura alla sua quattordicesima stagione in bianconero, ha tagliato il traguardo delle 145nella rassegna. Tutte collezionate, naturalmente, con la maglia di Trento. Prima della lunga esperienza all’Aquila, Andrés Pablo ‘Toto’ ha militato per tre annate tra le fila della FulgorLibertastra serie A Dilettanti e Legadue, ricoprendone pure il ruolo di capitano. Forlivese, inoltre, è la moglie Alessandra. s. c.