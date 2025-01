Ilrestodelcarlino.it - Esercito in stazione, Piantedosi a Reggio Emilia per un comitato sulla sicurezza

, 16 gennaio 2025 – Il ministro dell’Interno Matteoverrà aper presiedere unper l’ordine e lapubblica. A preannunciarlo è il Comune tramite una nota stampa di resoconto dopo il summit che si è tenuto stamattina a Roma tra il sindaco Marco Massari e il ministro. Sul tavolo della discussione ovviamente i temi, con focuszonae in particolarerichiesta dell’dopo l’istanza inviata nel luglio scorso dal prefetto Maria Rita Cocciufa per l’adesione all’operazione ‘Strade Sicure’ del Governo. Una risposta e una decisione che ancora non hanno visto una fumata bianca, che potrebbe arrivare a questo punto proprio con l’arrivo diin città, per presiedere il Cosp (data ancora da fissare).