È morto David Lynch, il regista visionario che ha dato vita al lato meraviglioso del mistero

Una sensazione di shock profondo accoglie la notizia più brutta:. «Come farsene una ragione?», scrive su Instagram la critica cinematografica e direttore artistico deidi Donatello Piera Detassis. Ilamericano, capace di creare labirintiche visioni che hanno segnato la storia del cinema, aveva 78 anni. La notizia della morte diffusa dalla famigliaFumatore accanito,aveva annunciato l'anno scorso di soffrire di una grave forma di enfisema, che l’avrebbe costretto a non lasciare più casa per dirigere nuovi film. Twin Peaks, The Elephant Man, Mulholland Drive: sono alcune delle sue opere più misteriose e straordinarie, frutto di una sperimentatore geniale e anticonformista, che mancherà così tanto. «È con profondo rammarico che noi, la sua famiglia, annunciamo la scomparsa dell'uomo e dell'artista», si legge in un post di Facebook.