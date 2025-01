Metropolitanmagazine.it - Diciottenne pestato da un gruppo di ragazzi altoatesini a Bressanone

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nella notte tra sabato e domenica, uno studente-lavoratore di diciotto anni è stato aggredito e picchiato a, Alto Adige, da un branco. Cinque o sei– che, stando agli accertamenti, verrebbero da un paesino della Val d’Isarco – si sono accaniti con una violenza tale da provocargli un trauma cranico, la rottura del setto nasale e la frattura del pavimento orbitario. Non si escludono lesioni permanenti.Il giovane si trovava al Forum della città in occasione del Maturaball, una festa organizzata per i maturandi. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe intervenuto in difesa di un amico in difficoltà, importunato dal gruppetto. Gli assalitori, a quel punto, si sarebbero scagliati contro di lui; durante il pestaggio, lo avrebbero insultato con l’appellativo «dreckwalscher», ovvero «sporco italiano».