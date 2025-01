Lanazione.it - Date, viabilità e tutte le fasi. Tramvia, via ai lavori della linea Libertà-Bagno a Ripoli: i dettagli dei cantieri

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 16 gennaio 2025 - Come annunciato dalla sindaca Sara Funaro e dall’assessore alla mobilità,Andrea Giorgio stanno per iniziare iper latranviaria. I primia partire sono quelli in viale Giovine Italia e in viale Giannotti. "La partenza deiè l’inizio di un’opera di trasformazionecittà che migliorerà la qualitàvita dei fiorentini, gestiremo icon attenzione, ascolto e disponibilità – dichiara l’assessore alla Mobilità,e Tramvie Andrea Giorgio – .Nelleiniziali isaranno meno impattanti, sia sui parcheggi che sulla, poi via via entreranno a regime, grazie al lavoro fatto e che faremo speriamo di riuscire a mitigare gli impatti su cittadini e imprese. Saremo in ascolto e pronti al confronto con tutti, a partire dai Quartieri che saranno fondamentali nella gestione dei, fino alle categorie economiche con cui lavoreremo in maniera costante per gestire le diverse”.