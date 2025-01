Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Kvaratskhelia, Garnacho e Danilo, segui tutte le trattative

2025-01-16 10:00:00 Riportiamo dito quanto pubblicato poco fa dal:Il calciomercato del Napoli è pronto a vivere un giorno cruciale: daal Psg, alleper portare in azzurrodal Manchester United edalla Juve, ma non solo. Notizie, indiscrezioni, retroscena sulle operazioni in entrata e in uscita degli azzurri di Antonio Conte di oggi, 16 gennaio: aggiornamenti in tempo reale.la diretta de Il– Stadio.11:30Napoli, febbreKvara va a Parigi, vertice con gli agenti diper portarlo a Napoli. VEDI IL VIDEO11:20Napoli-Parigi, asse d’oro: 190 milioni nelle casse azzurreParis je t’aime: con Kvara in Francia si concretizza il quarto affare dal 2012 del Napoli con il Psg dopo Lavezzi, Cavani e Fabian, per un totale di quasi 190 milioni di euro.