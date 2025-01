Ilgiorno.it - Como, in frontiera con la cocaina nascosta negli slip: arrestato ventenne

, 16 gennaio 2025 – Entrava in Italia con alcuni grammi dinascosti. Che non gli hanno consentito di passare indenne dai controlli in dogana. Il ragazzo, unalbanese arrivato in Italia da un mese, era alla guida di un’auto con cui stava rientrando apassando dal valico di Ponte Chiasso. Qui, durante i consueti controlli, ha insospettito i militari, che hanno decido di procedere a un controllo: sempre più approfondito, man mano che il ragazzo si mostrava nervoso. Alla fine la droga è stata trovata, sette grammi in tutto, non un grosso quantitativo, ma le modalità del suo occultamento e la provenienza dall’estero, hanno spinto il magistrato di turno della Procura dia disporre l’arresto, per cercar di chiarire meglio provenienza e destinazione dello stupefacente.