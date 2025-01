Linkiesta.it - Colf e badanti (anche irregolari) fanno risparmiare all’Italia sei miliardi di euro

È servita la pandemia per convincere tante famiglie ad assumere con un contratto regolaree baby sitter già presenti nelle case degli italiani. Per dimostrare la necessità degli spostamenti durante il lockdown, tra il 2020 e il 2021 le pratiche di regolarizzazione all’Inps sono aumentate del tredici per cento. A questo, si è aggiunta poi la sanatoria degli immigratidel 2020, concentrata su agricoltura e lavoro domestico. Dopodiché, però, il numero diregolari è tornato a scendere del 7,7 per cento. E oggi quasi un lavoratore su due è ancora irregolare.Secondo i dati del Rapporto annuale sul lavoro domestico dell’Osservatorio Domina, il tasso dità, dopo il minimo del 45,7 per cento raggiunto nel 2020, è tornato a salire nel 2023 al 47,1 per cento.