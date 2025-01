Cessate il fuoco a Gaza venerdì l’ok di Israele? La frenata di Netanyahu i veleni su Hamas l’ira dell’ultradestra | cosa sta succedendo

Leggi su Open.online

Dovrebbe diventare ufficiale domani,17 gennaio, l’accordo diiltra. L’intesa che consentirà la graduale liberazione degli ostaggi, il rientro nel nord della Striscia dei civli sfollati e l’ingresso di ingenti aiuti umanitari è già stato annunciata in via ufficiale mercoledì sera da chi lo ha reso possibile: il Qatar, con il premier Tamim bin Hamad al-Thani, e gli Usa, sia con il presidente eletto Donald Trump (che si è intestato il successo per primo) sia con quello uscente Joe Biden (che lo ha superato in formalità convocando un’apposita conferenza stampa). Eppure oggi per tutta la giornata l’accordo è sembrato tornare di nuovo pericolosamente in bilico. Già, perché questa mattina l’ufficio del primo ministro Benjaminha accusatodi aver causato una “crisi dell’ultimo minuto” rinnegando parti dell’accordo raggiunto «nel tentativo di estorcere ulteriori concessioni», e ha pertanto rinviato la riunione del governo israeliano chiamata a votare l’intesa.