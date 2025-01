Rompipallone.it - Cassano-Vieri, è scontro totale: attacco diretto sui social

Ultimo aggiornamento 16 Gennaio 2025 19:43 di redazioneContinuano ad attaccarsi a distanza i due ex attaccanti di Inter, Milan e della Nazionale:ora risponde adurissimo.Dopo tre stagioni da record, culminate con i tour in teatri per tutta Italia, è terminata l’avventura della Bobo Tv, il talk show trasmesso in diretta su Twitch, formato da Antonio, Daniele Adani, Boboe Nicola Ventola. Lo scorso anno infattidecise di andare in diretta senza gli altri colleghi, annunciando che non avrebbero più fatto del progetto e che la stessa Bobo Tv avrebbe cambiato completamente immagine, senza spiegare più di tanto le motivazioni dietro tale decisione.A distanza di quasi un anno,, Adani e Ventola hanno aperto un nuovo progetto e negli ultimi giorniha lanciato alcune frecciatine all’ex collega e amico Bobo