Ilfattoquotidiano.it - Australian Open, Sinner trema e vince in 4 set: per un’ora lo sconosciuto Schoolkate lo ha mandato in tilt

Una vittoria che pareva scontata e che invece assume un significato importante. Janniksupera l’o Tristan, numero 176 al mondo, in 4 set e dopo un terribile spavento iniziale. Oltre alla posizione in classifica,era di fatto unoper il tennis di vertice: a 23 anni ha vinto appena due partite a livello Atp. Eppure persulla Rod Laver Arena è parso di vedere uno strano incrocio tra Pat Cash e Andre Agassi: l’o non aveva nulla da perdere, ha giocato un tennis stellare ed è stato in grado di mandare in, che nell’ultimo anno quasi mai era andato così in difficoltà sul suo amato cemento. La buona notizia per il numero 1 al mondo è la reazione alla distanza:è stato capace di risolvere il rompicapo e dire il secondo set.