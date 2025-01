Ilfattoquotidiano.it - Australian Open, immenso Sonego: batte al quinto set il prodigio Fonseca e spegne l’hype attorno al brasiliano

Joaoè un talentoso. Tra un paio di anni potrà arrivare al livello di Sinner e Alcaraz. Ma a soli 18 anni qualcuno ha esagerato a dipingerlo già come una macchina inarrestabile. Ci ha pensato unLorenzore subitoche si era creato intorno al: il 29enne torinese lo ha battuto dopo una battaglia lunga 5 set e così è lui a volare al terzo turno degli, dove ora affronterà l’ungherese Fabian Marozsan. In tanti avevano sottolineato la grande prova dicontro Rublev, forse in pochi invece si erano accorti della prestazione offerta dacontro Wawrinka. L’azzurro invece ha dimostrato oggi di aver ritrovato il suo miglior tennis: all’alba dei 30 anni, da questa partita può cominciare una stagione dalle prospettive inedite.