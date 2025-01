Ilfattoquotidiano.it - Assistente di volo fa twerking in divisa, a bordo e posta il video su TikTok: licenziata. Molte le critiche: “Non rispetti il tuo lavoro”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È stataper avere fattoin un, mentre si trovava adell’aereo per svolgere il suodidi. Si chiama Nelle Diala e, stando a quanto scrive il New York Post, la Alaska Airlines non ha giudicato sicuro e appropriato il suo comportamento. Ilnel quale twerka è stato condiviso sudove è diventato virale con il titolo “Ghetto bih till I D-I-E, non fatevi ingannare dalla”.Lei afferma di aver ballato mentre, da oltre due ore, stava attendendo l’arrivo del capitano e che mai si sarebbe aspettata che un “singolo momento” le sarebbe “costato così tanto”. La compagnia aerea ha definito il comportamento della donna “poco professionale” e ha interrotto il contratto didopo lei mesi.sono learrivate a Diala, sia per ilche per avere avviato una raccolta fondi su GoFoundMe.