Dilei.it - Anticipazioni Grande Fratello del 16 gennaio: il ritorno di Helena e l’amara “sorpresa” per Spolverato

Dopo una puntata che ha visto protagonista Jessica Morlacchi colin Casa e lo scontro con gli ex coinquilini, il nuovo appuntamento delin onda giovedì 16prevede nuovi confronti. Stavolta tocca aPrestes, l’ultima concorrente eliminata dopo esser stata mandata al televoto a causa dei suoi comportamenti. Alfonso Signorini annuncerà anche il vincitore dell’ultimo televoto (senza eliminazione), che vede in gioco Amanda Lecciso, Lorenzo, Maxime Mbanda e Bernardo Cherubini. Gli spoiler parlano anche di una “” per. Intanto è ancora incognita su un nuovo ingresso.IldiPrestesIlda questa settimana torna alla formula del doppio appuntamento, in onda come di consueto il lunedì sera ma anche il giovedì.