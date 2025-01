American Primeval | i destini di Isaac e Sara nel finale spiegati dai protagonisti

Leggi su Cinefilos.it

: idineldaidi Netflix si conclude con una nota agrodolce: idisi chiudono in sei episodi. Diretta da Peter Berg e interpretata da Taylor Kitsch e Betty Gilpin, la miniserie western si svolge nella frontiera caotica e senza legge dello Utah del 1857, descrivendo una dura e violenta lotta per la sopravvivenza mentre coloni, cultisti e tribù indigene si scontrano in brutali battaglie per il controllo delle terre appena rivendicate. Scritta e creata da Mark L. Smith,ha ottenuto critiche dvisive, ma giudizi ampiamente positivi da parte degli spettatori.Secondo Tudum di Netflix, nel(Kitsch) si sacrifica per salvareRowell (Gilpin)., che ha iniziato la sua storia fuggendo da Philadelphia dopo un violento scontro, emerge come una sopravvissuta pronta a creare un nuovo percorso in California con suo figlio, Devin Rowell (Preston Mota), e Two Moons (Shawnee Pourier), una ragazza indigena in fuga.