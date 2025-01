Oasport.it - A che ora partono Paris, Casse e gli azzurri nel superG di Wengen: n. di pettorale, programma esatto, tv

Venerdì 17 gennaio andrà in scena ilmaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo sulla Lauberhorn, dove gli atleti si sfideranno nella prima gara di questo weekend in Svizzera: sarà l’antipasto dell’attesissima discesa libera di domani. Appuntamento alle ore 12.30, l‘Italia cercherà il risultato di lusso soprattutto con Mattia(vincitore in Val Gardena e ai piedi del podio a Bormio) e Dominik.Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’orario d’inizio, la startlist, il palinsesto tv e streaming, a che oragli italiani nelmaschile di. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.