Uomini e campioni | oggi vi presentiamo Ivan Bam Bam Zamorano

Luis, o meglio noto comeBam Bam, nacque il 18 gennaio del 1967 a Santiago Del Cile. Ex attaccante cileno e odierno procuratore sportivo è adconsiderato come uno dei calciatori più noti del CileIniziò la sua carriera sportiva nel Cobresal, dove esordi nella massima serie nel 1985, millantando poi in diversi club quali Trasandino, San Gallo e Siviglia fino ad arrivare nel 1992 al Real Madrid. Caratterizzato da un colpo di testa inmarcabile, il cileno con il Madrid vinse la Coppa di Spagna (stagione 1992-1993), la Supercoppa di Spagna ( 1993) e il campionato spagnolo nel 1994, anno caratterizzato dalla vincita del trofeo Pichini come miglior capocannoniere della stagione.Con il club spagnolototalizzò 137 presenze e 77 gol, compresa la tripletta storica contro l’FC.