Treno guasto, ritardi e cancellazioni sulla linea Milano-Lecco

Gravi disagi per i viaggiatori sulla tratta ferroviaria tra Milano e Lecco a causa di un guasto a un treno merci, verificatosi tra le stazioni di Carnate Usmate (Monza Brianza) e Calolziocorte Olginate. L'incidente ha causato ritardi fino a 60 minuti, oltre a cancellazioni e limitazioni di alcune corse. I problemi hanno coinvolto soprattutto i pendolari diretti verso le località di Titano, Sondrio, sia in andata che in ritorno. La situazione ha generato notevoli disagi durante le ore di punta, costringendo molti passeggeri a riorganizzare i propri spostamenti. Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha dichiarato di essere al lavoro per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile, cercando di ridurre al minimo le conseguenze per i viaggiatori.