Anteprima24.it - Provincia di Benevento, la Lega: “Azzerare le nomine”

Tempo di lettura: < 1 minuto“le, ad iniziare dal vicepresidente della, passando per i consiglieri deti e finendo a tutte le partecipate e consorzi, e riallocare tutte le risorse possibili del Dup alla disastrata viabilitàle”. Questa la proposta dellatrasmessa dal segretariole, Luigi Bocchino, al coordinatorele di Fi Francesco Maria Rubano che aveva chiesto ai salviniani eventuali suggerimenti per il Dup e per la crisi alla Rocca. “Ringraziamo Forza Italia per la disponibilità, ricordiamo a tutta la coalizione che laha partecipato con propri candidati alla lista del centrodestra unito. È necessario porre fine allaad una assurda gestione clientelare anche per la scelta degli interventi sulla viabilità. È indispensabile che sia stilato un elenco di tutte le stradeli con il livello di degrado, attraverso una perizia dell’ufficio tecnico, e si proceda agli interventi tenendo conto di questo e non dell’appartenenza politica del sindaco”, conclude il segretario dellanelle richiesta trasmesse a Forza Italia.