Thesocialpost.it - Ostia, incidente stradale: travolto da un’auto, muore 50enne

Leggi su Thesocialpost.it

In quindici giorni, quattro pedoni hanno perso la vita a Roma, travolti da auto. Su sette vittime complessive registrate sulle strade della capitale, questo dato segna un inizio d’anno drammatico per la sicurezza. Mercoledì mattina, intorno alle sette, un uomo di circa cinquant’anni, ancora senza identità, è stato investito mortalmente da una Bmw X1 in via dei Romagnoli, vicino a. Il conducente del veicolo, un uomo di 45 anni, si è fermato immediatamente per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza emedica dell’Ares 118, ma il pedone è deceduto poco dopo.La polizia locale del X Gruppo Mare sta conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’, avvenuto nei pressi di via Charles Lenormant. Il conducente è stato accompagnato all’ospedale Grassi diper sottoporsi a test per alcol e droghe.