Ultimouomo.com - Michael Jordan, più grande del basket stesso

Leggi su Ultimouomo.com

Di seguito trovate un estratto di “I campioni che hanno fatto la storia della NBA", il libro di Dario Vismara che esce oggi, edito da Giunti Editore, e ripercorre la storia della pallacanestro NBA attraverso i suoi 101 giocatori più rappresentativi. Se volete acquistare il libro potete farlo cliccando qui.è il piùgiocatore di pallacanestro che sia mai esistito per motivi che hanno poco a che fare con la pallacanestro. So che sembra un controsenso, ma non c’è altro modo di descriverlo: si farebbe un torto alla sua eredità se limitassimo il suo impatto e la sua importanza solamente a ciò che ha fatto all’interno del rettangolo di gioco, perché è stato — e continua a essere — molto più di così.ha trasceso i limiti delper entrare nell’immaginario collettivo globale, diventando il sinonimo dell’eccellenza: come ha detto Barack Obama conferendogli la Presidential Medal of Freedom nel 2016, «C’è un motivo quando qualcuno viene chiamato “ildi qualcosa” .