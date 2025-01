Iltempo.it - Meloni: "Per successo transizione energetica necessario rigettare approccio ideologico"

(Agenzia Vista) Abu Dhabi, 15 gennaio 2025 “Dobbiamo superare la divisione anacronistica tra nazioni in via di sviluppo e quelle emergenti, per condividere le responsabilità e il cammino il più possibile. È poiun. Non avremonellase continuiamo a decarbonizzare al costo della desertificazione economica. Dobbiamo essere pragmatici. Il futuro delladipende dalla nostra capacità di trovare un equilibrio tra sostenibilità e innovazione”. Così Giorgiaad Abu Dhabi. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev