Oasport.it - LIVE Biathlon, Individuale maschile Ruhpolding 2025 in DIRETTA: sbagliano gli azzurri, gara incerta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02 Sbaglia Fillon Maillet a terra, due errori per il francese.15.01 Zero per Hornig: il ceco è al comando delladopo la quarta serie con 22.3 di vantaggio su Hartweg.15.01 DOPPIO ERRORE PER JOHANNES BOE! Il leader della Coppa del Mondo paga 2:48 dal fratello dopo due serie di tiro,finora complicatissima per il norvegese.15.00 Errore per Laegreid in piedi, tutti i big hanno sbagliato di fatto.14.59 Doppio zero per Soerum, intanto Giacomel non ha sbagliato a terra nella terza sessione ed è 12mo a 1:33 da Strelow.14.58 Doppio errore per Hofer, che peccato. Non sbaglia Hartweg che si porta in prima posizione, mentre l’azzurro paga 2:04 dallo svizzero.14.57 Hofer e Hartweg entrano all’ultimo poligono.14.56 3/5 per Strolia nell’ultima serie di tiro, attesa per Lukas Hofer.