Bergamonews.it - L’accoglienza per Koopmeiners: fischi, striscioni e… certificati. Motta lo difende: “Non capisco le critiche”

Bergamo. “A Bergamo io non posso entrare”, con il cartello di divieto sul volto di. Sui social l’immagine girava già da qualche giorno: ieri sera, quando l’olandese è tornato a Bergamo, è diventata anche una maglietta (che sul retro aveva la faccia dell’ex numero 7 sul corpo di un clown). D’altronde si sapeva che Atalanta-Juve avrebbe avuto una partita dentro la partita stessa: il pubblico contro Teun, reo di aver tradito il nerazzurro in estate per vestirsi di bianconero con modalità ritenute quantomeno discutibili – per usare un ricco, ricchissimo eufemismo – dai tifosi della Dea.Era inevitabile che la sua prima volta da avversario sarebbe stata accompagnata da un sottofondo continuo di, cori enon certo leggeri. A partire da quando è entrato in campo (per primo) per il riscaldamento insieme ai suoi compagni, pochi secondi dopo l’ingresso dell’Atalanta: i canti e l’entusiasmo per i propri giocatori si sono tramutati, per l’appunto,verso gli avversari — anzi, l’avversario, che non aveva fatto la classica ricognizione appena sceso dal pullman.