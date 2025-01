Formiche.net - La Sec fa causa a Musk. Ma non ci crede nemmeno lei. Ecco i motivi

Prima di lasciare la guida della Securities and exchange commission (Sec), Gary Gensler si scaglia contro Elon. L’uomo più ricco del mondo è stato citato in giudizio presso la corte federale di Washington Dc adell’acquisizione dell’ex Twitter, oggi X, avvenuta nell’aprile del 2022 per un valore di 44 miliardi di dollari. La mancanza diè stata quella di non comunicare tempestivamente l’acquisto del 5% della società, avvenuto prima di concludere l’intera operazione, ma solo 11 giorni dopo il limite massimo consentito. Il che gli consentì di risparmiare ben 150 milioni di dollari. L’indagine della Sec è durata due anni e, tramite una lettera notificata al suo avvocato Alex Spiro, già il mese scorsoaveva ricevuto un ultimatum dall’ente federale che si occupa della vigilanza delle borse valori, con cui gli veniva chiesto di accettare un accordo o andare incontro a numerose cause “a breve”.