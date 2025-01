Oasport.it - ‘La scodata’ di De Chiesa: “Brignone favorita, ma c’è un’incognita da verificare. Vonn può vincere a Cortina”

IL FINE SETTIMANA DI FEDERICAA ST. ANTONQuello che ha fatto a St. Anton è semplicemente straordinario. Certamente non si tratta di una sorpresa, perché sappiamo cosa è capace di fare su certe piste. Però la vittoria in discesa è la consacrazione di una carriera a tutto tondo, perché ha vinto in tutte le sue specialità. Odermatt, ad esempio, non potrebbe arrivare ain quattro specialità, neanche se esistesse ancora la combinata. Questo ci dà la dimensione di cosa sia Federica. La discesa l’ha vinta veramente alla grande. Dove hanno sbagliato Gut e Huetter, lei ha pennellato, realizzando un capolavoro nella curva che immetteva nel tratto di scorrimento. Poi mi ha impressionato alla Eisfall, dove c’erano già dei segni sul terreno. Si è fidata del suo talento, che è unico: ha subìto le sconnessioni come se nulla fosse.