Movieplayer.it - Il conte di Montecristo e I delitti del BarLume 12, ascolti record per Palomar

Da Rai 1 a Sky, soddisfazione per la risposta del pubblico alla miniserie su Ildie al primo dei tre nuovi episodi delcelebra glidi due sue serie di punta, il debutto de Ildie il primo dei tre episodi della dodicesima stagione de Idel, Non è un paese per bimbi. La miniserie con Sam Claflin e Jeremy Irons ha ottenuto 5.005.159 di spettatori su Rai 1, ottenendo il 26,88% di share con punte di spettatori a ridosso dei sei milioni e una punta di share oltre il 32%, risultato migliore per una fiction Rai 1 da marzo 2024. Per quanto riguarda il, ha totalizzato 223.658 spettatori in ascolto lineare su sui .