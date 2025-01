Ilrestodelcarlino.it - "Francesco era allegro e ironico. Vogliamo ricordarlo con il sorriso"

Tante persone hanno dato l’ultimo saluto ieri mattina aCalabrò, il ragazzo di 25 anni, che abitava a Trebbo di Reno con i familiari, il papà Antonio, la mamma Alessandra e il fratello minore Alessandro di 23 anni.è morto a causa di un incidente stradale giovedì scorso a Castel Maggiore. Era uscito di strada, in via Lirone, alla guida della sua Fiat Punto. E ieri è stata istituita dalla mattina fino al primo pomeriggio la camera ardente nella casa funeraria di via Chiesa a poca distanza dal cimitero comunale della cittadina. Attorno a, ai suoi familiari, anche gli amici di sempre, come Vincenzo Competiello: "era un ragazzo vivace,, sempre pronto a scherzare – ricorda l’amico –, ma allo stesso tempo concreto. Ci eravamo conosciuti a scuola a Bologna, al liceo Copernico.