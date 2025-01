Abruzzo24ore.tv - Fino a 3.000 Euro per Ottenere la Patente Professionale: Come Richiederlo

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Pescara - Scoprii lavoratori, disoccupati e aziende possonoun voucher per conseguire patenti professionali, migliorando le competenze e la competitività aziendale in Abruzzo. L'Assessorato alla Formazione della Regione Abruzzo ha lanciato un nuovo programma di finanziamento, volto a supportare i lavoratori e disoccupati nella formazione. Con un contributo che può arrivarea 3.000, questo voucher è destinato a chi desideraunadi guida per attività lavorative,quelle per il trasporto di merci o passeggeri. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della programmazione FSE Plus 2021-2027 e offre un’opportunità concreta per accedere a corsi di formazionesenza passare attraverso intermediari. Secondo quanto dichiarato dall’assessore alla Formazione, Roberto Santangelo, l’obiettivo è coinvolgere direttamente i lavoratori e disoccupati nel miglioramento delle proprie competenze.