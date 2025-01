Ilgiorno.it - Eugenio Bennato, musica del mondo: “Canzoni popolari contro le bombe”

Milano – Spesso si dice che non sono le persone a fare i viaggi, ma i viaggi a fare le persone, e così sembra pensarla pureche, per raccontarsi, ha deciso di lasciar scivolare le latitudini di una vita tra ledi quel “del”, uscito venerdì scorso, con cui si presenta questa sera al pubblico del Blue Note di Milano. “Si tratta di un album concepito sui viaggi che lami ha regalato in giro per il globo” racconta, 76 anni, laurea in Fisica, fratello di Edoardo e di Giorgio, ma anche forza propulsiva di esperienze seminali della canzone partenopea quali Nuova Compagnia di Canto Popolare enova. “Il brano che intitola il disco, ad esempio, l’ho realizzato durante una tournée in India con una formazione locale, lo Yar Mohammad Group. Il giorno dopo aver suonato assieme a Nuova Delhi siamo andati in sala di registrazione ed è nata questa canzone concepita su una flebile speranza, quella che la, in particolare la world music, mette in contatto popoli distanti tra di loro mentre la politica, purtroppo, continua a dividerli.