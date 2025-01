Bolognatoday.it - De Pascale sul terzo mandato: "Ci dev'essere un limite o via l'elezione diretta" | VIDEO

Leggi su Bolognatoday.it

"Avevo già detto che per sindaci e Comuni due mandati sono corretti". Così il presidente della Regione, Michele De Pescale sulla questioneai governatori. "Per me non è sbagliato, e dicevo le stesse cose quando ero sindaco", ha detto, come riferisce la Dire.Deritiene.