Liberoquotidiano.it - Corna estreme: con chi becca a letto la moglie, a Fermo finisce in disgrazia

Una classica storia dicon finaletissimo per tutti, sia per i due fedifraghi sia per il marito tradito. Un 45enne di, nelle Marche, ha iniziato a sospettare che qualcosa a casa non andasse per il verso giusto durante le sue frequenti trasferte di lavoro. Come riporta la Nazione, l'imprenditore due anni fa in occasione di un viaggio fuori città aveva deciso di impostare l'allarme a casa dalle 23 di sera alle 5 del mattino. La fiducia nellarimasta da sola nel talamo coniugale non dev'essere stata tantissima, dal momento che non appena si era accorto che l'allarme era stato misteriosamente disinserito aveva deciso di fare precipitoso ritorno la quattro mura di casa, senza avvisare la consorte. Il fattaccio risale a due anni fa e solo oggi è arrivato alla sua conclusione.