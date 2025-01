Secoloditalia.it - Corea del Sud nel caos, arrestato il presidente Yoon. Si è arreso “per evitare bagni di sangue”

Terremoto politico e istituzionale, indel Sud: nella notte ilsudnoSuk-yeol è statonella residenza presidenziale al termine di una lunga trattativa. Le riprese televisive hanno mostrato che un veicolo nero con a bordoè arrivato all’ufficio del Cio a Gwacheon, appena a sud di Seoul, prima di essere trattenuto al centro di detenzione di Seoul a Uiwang, a soli 5 km dall’ufficio. L’Ufficio per le indagini sulla corruzione per gli alti funzionari ha dichiarato cheè stato preso in custodia circa cinque ore dopo l’arrivo degli investigatori al complesso presidenziale di Hannam-dong, nella capitale Seul, e circa tre ore dopo che questi sono entrati con successo nella residenza. Era il loro secondo tentativo di arrestarlo. Dopo l’interrogatorio, si prevede chevenga inviato in un centro di detenzione a Uiwang, vicino alla capitale.