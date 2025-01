Ilrestodelcarlino.it - “Colpito a 11 anni, è stato il padre di un coetaneo”

Macerata, 15 gennaio 2025 – Un ragazzino di 11aggredito da un sessantenne in mezzo alla strada, mentre aspettava il pulmino per andare a calcio. È quanto sarebbe successo lunedì pomeriggio a Macerata e ora sull’accaduto, dopo la denuncia dei genitori, sono in corso le indagini della polizia. L’11enne era uscito di scuola da solo per andare agli allenamenti, e in via Capuzi stava aspettando il pulmino della società sportiva. In strada non c’era nessuno, ma a un certo punto però sarebbe arrivato il 60enne,di un ragazzino quasi: i due bambini si conoscono, avendo frequentato peri centri estivi insieme. Il 60enne si sarebbe rivolto all’11enne inveendo contro di lui, accusandolo di essersela presa con il figlio e rifilandogli uno schiaffone. Poi si sarebbe allontanato continuando a indirizzare improperi vari contro il ragazzino.