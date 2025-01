Ilfattoquotidiano.it - Cacciari: “Dal demenziale Codice della strada al ddl sicurezza, dal governo c’è un’enfasi della punizione contro il diritto di protesta”

“Città profanate e distrutte dai violenti delle manifestazioni di piazza? Ma quale città è stata profanata in Italia? Le città profanate sono Gaza, sono le città ucraine. Dai, non esageriamo, andando dietro all’andazzo dei tempi e al cattivo senso comune“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Uno, Nessuno, 100Milan, su Radio24, dal filosofo Massimo, che si pronuncia sugli scontri tra polizia e manifestanti durante il corteo “Giustizia per Ramy”, rifilando scudisciate alla destra ditacciata di strumentalizzazione.“I violenti vanno condannati e perseguiti normalmente – osserva– ma senza tutta questa enfasi che ha ilMeloni ogni volta che c’è una manifestazione in cui accadono comportamenti certamente gravi, ma neanche paragonabili a quelli degli anni ’70.