Spazionapoli.it - Batosta Napoli, Manna deve trovare un’alternativa: l’annuncio

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime– La ricerca per il post Kvaratskhelia continua ma per ilnon arrivano buone notizie: l’annuncio ufficiale cambia i piani di.La storia d’amore tra ile Khvicha Kvaratskhelia è ormai ai titoli di coda. Il club azzurro ha trovato l’accordo con il Paris Saint-Germain per la cessione del georgiano per una cifra superiore ai 70 milioni di euro e nelle prossime ore inizierà la sua nuova avventura a Parigi.Giovanniè adesso alla ricerca di un sostituto all’altezza del numero 77 e sul taccuino del Direttore Sportivo azzurro sono diversi i nomi cerchiati in rosso, tra cui quello di Edon Zhegrova. Come annunciato dal Presidente del Lille, però, il classe 1999 kosovaro non si muoverà in questa sessione di mercato., il presidente del Lille gela: Zhegrova non si muoveIl presidente del Lille, Olivier Letang, blinda Edon Zhegrova.