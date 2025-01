Oasport.it - Australian Open 2025, Francesco Passaro: “L’inerzia era dalla mia parte, peccato non essere andati al quinto set”

Leggi su Oasport.it

Il lucky loser azzurroè stato eliminato nel secondo turno del torneo di singolare maschile deglidi tennis dal transalpino Benjamin Bonzi, che si è imposto in quattro set con lo score di 6-2 6-4 3-6 6-4 in due ore e dodici minuti di gioco. Il tennista italiano ha commentato in conferenza stampa quanto fatto in Oceania lungo il suo percorso.Il bilancio dell’esperienza a Melbourne: “Sono estremamente contento di questa esperienza qui a Melbourne, ovviamente eravamo partiti con l’idea di qualificarci, non ci sono riuscito, però il destino ha voluto che avessi un’altra chance. Sono stato bravo a sfruttarla, perché non era scontato, ed oggi ho giocato la mia prima vera partita tre set su cinque, cercando di dare il massimo e l’ho fatto fino alla fine“.L’analisi del match odierno: “Non sono partito benissimo, non avendo sfruttato la prima palla break nel primo set.