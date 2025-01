Ilfattoquotidiano.it - Assolta giocatrice di curling: “Contaminazione nei rapporti intimi col marito”. Perché questa sentenza del Tas è un precedente pro-Sinner

Il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) di Losanna martedì 14 gennaio ha assolto lacanadese diBriane Harris, condannata a una squalifica di 4 anni per doping dopo essere risultata positiva alla sostanza vietata Ligandrol.decisione rappresenta un importanteper Jannik, attualmente impegnato agli Australian Open, che il prossimo 16 e 17 aprile affronterà il suo caso proprio davanti al Tas. Ladiinfatti è statacon la formula “no fault or negligence“, ovvero nessuna colpa o negligenza. È la stessa formula con cui l’Itia e la Federtennis mondiale hanno scagionatodall’accusa di doping, prima che la Wada contestassedecisione e facesse appunto ricorso di fronte ai giudici di Losanna.Briane Harris era stata inizialmente sospesa per quattro anni dopo essere risultata positiva al Ligandrol, un integratore noto per stimolare la produzione di testosterone, aumentare la massa muscolare magra e ridurre quella grassa.