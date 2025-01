Anteprima24.it - Schiaffo al quarto uomo, 5 giornate di squalifica per un giocatore della Salernitana

Tempo di lettura: 2 minutiCinquedisono state inflitte dal giudice sportivo di serie B, Ines Pisano, alAndres Tello, che nel finale di partita “avvicinandosi con fare minaccioso, colpiva con unola mano delufficiale in segno di dissenso nei confronti di una decisione arbitrale; all’atto del provvedimento di espulsione applaudiva in maniera ironica il direttore di gara”.Duedi stop dovrà scontare Gabriele Moncini, del Brescia, espulso per avere, al terminegara, rivolto agli ufficiali di gara espressioni ingiuriose, mentre tra gli espulsi sono stati sospesi per un turno Francesco Cassata (Spezia) e Alberto Gerbo (Juve Stabia) per avere entrambi “alzandosi dalla panchina, assunto un atteggiamento provocatorio verso i componentipanchinasquadra avversaria“, e Lorenzo Lucchesi (Reggiana) “per un fallo grave di gioco”.