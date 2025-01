Liberoquotidiano.it - Salute: Italia 'laboratorio' longevità sostenibile con l'Istituto sull'invecchiamento

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Fare dell'un '' per unache aiuti la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative per invertire la crisi demografica. Con queste basi oggi a Roma al ministero dellaè stata presentata la proposta di unno. "Nonostante la peculiarità demografica e malgrado i traguardi raggiunti negli studi, l'difetta di un centro scientifico di eccellenzaa ricerca e la raccolta dati,a prevenzione e l'attivo,'analisi multidisciplinare di soluzioni e il disegno di politiche d'intervento. Francia, Gran Bretagna, Germania, Portogallo, Paesi Bassi e quasi tutti i Paesi europei hanno un'istituzione dedicata. Una nazione giovane come il Canada ne ha fondato uno più di 20 anni fa e quello statunitense, il National Institute on Aging (Nia), è un punto di riferimento per tutti da mezzo secolo".