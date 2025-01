Romadailynews.it - Roma: controlli dei carabinieri nei quartieri Esquilino e Tuscolano, un arresto e tre denunce

Proseguono ideidella compagniaPiazza Dante nei territori compresi tra i, finalizzati alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di reato e degrado urbano e ad implementare gli standard di sicurezza, nell’ambito delle zone a tutela rafforzata.Il bilancio dell’attivita’ e’ di una persona arrestata e tre denunciate, alle quali sono state notificate anche gli ordini di allontanamento ai sensi dell’ordinanza 6747 datata 08 gennaio 2025 della Prefettura di(Divieto di stazionare indebitamente nelle zone cittadine, ai soggetti che in dette aree assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica).Altri 4 ordini di allontanamento sono stati notificati anche a tre uomini e una donna, cittadini stranieri e senza fissa dimora, che bivaccavano in via Gioberti tra numerosi passanti e nei pressi delle attivita’ commerciali, creando disturbo e impedendo la fruibilita’ del marciapiede.