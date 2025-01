Formiche.net - Perché una sostenibilità Esg+h più “umana” conviene anche alle Pmi. Parla Lapucci

“Ladeve essere innanzitutto uno strumento di progresso, non un dogma”. Già in questa frase, pronunciata da Massimo– presidente Egea Holding e international fellow alla Yale University presso il Digital ethics center – è racchiuso il senso di un nuovo paradigma in ordine alla. Ed è questo il senso profondo di Ritrovare l’umano.non c’èsenza Health, Human e Happiness (Baldini e Castoldi) il volume scritto a quattro mani dae Stefano Lucchini. “Ritrovare l’umano – scandisce sulle colonne di Formiche.net uno dei due autori – significa innanzitutto riportare al centro il “ben-essere”, la dignità e la felicità della persona, riconoscendo che lanon è solo ambientale o economica masociale e profondamente”.