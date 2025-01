Ilgiorno.it - Notte di furti in cantina a Pavia: non solo soldi ma anche bottiglie di vino

, 14 gennaio 2024 - Ladri in azione, nelle cantine di un palazzo a Casorate Primo e in una casa indipendente a Ferrera Erbognone. Dopo il simile colpo messo a segno la scorsa settimana, nellatra venerdì 10 e sabato 11 gennaio in via Aguzzafame a Vigevano, probabilmente altri ladri con un identico obiettivo hanno preso di mira le cantine di un condominio in via De Gasperi a Casorate Primo. I proprietari se ne sono accorti nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 gennaio, sporgendo denuncia ai carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di. I ladri, in azione probabilmente di, hanno forzato le porte e aperto 4 cantine dello stesso palazzo, rubandoin questo caso quello che hanno trovato, in particolaredie scorte di generi alimentari in scatola.