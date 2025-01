Ilprimatonazionale.it - Nosferatu: il cuore di tenebra d’Europa che non smette di battere

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 14 gen – Robert Eggers sa usare il folclore e l’orrore come pochi. Una scarna filmografia, ma potentissima di immagini e mitemi della nostra tradizione europea più profonda. Dai primissimi film ambientati nel New England, al crocevia tra Salem e Coleridge, all’Europa abissale dei vichinghi e dei vampiri. Non possiamo certo dire che si possa rimanere delusi dal regista statunitense, nemmeno se ripropone qualcosa di già visto., undiPossiamo dircelo. Le storie di vampiri non brillano certo di originalità. Ma è un motivo sufficiente perchè si smetta di produrne? Evidentemente no. Ecco quindi che all’uscita di, nonostante sia il secondo remake del film del 1922 di Friedrich Wilhelm Murnau, non c’è altro da fare che correre in sala per vederlo: Robert Eggers confeziona il perfetto film gotico, senza troppe fantasie ma con tutti gli ingredienti che uno si aspetta, anche a costo di perdere la “sorpresa”.