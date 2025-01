Ilrestodelcarlino.it - "Non abbiamo tolto l’assistenza a Grandini"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Arriva dal Comune di Bertinoro, a firma della sindaca Gessica Allegni e dell’assessora al welfare Silvia Federici, una risposta alle esternazioni di Cristianche denunciava la sua preoccupazione per il proprio futuro allo scadere della proroga, 31 gennaio, per il servizio di assistenza domiciliare erogato in suo favore dal Comune stesso. Nella nota si ricorda come "la persona interessata sapesse già da tempo di questa scadenza, motivata dal fatto che riceve un servizio non appropriato alla sua situazione". "In questi anniha usufruito del servizio di assistenza domiciliare destinato alle persone anziane – sottolinea la nota –; negli anni è sempre stato invitato ad accedere ai servizi rivolti a persone con disabilità, per i quali vengono messi in campo progetti personalizzati e mirati.