NBA 2024 2025 | Wembanyama abbatte i Lakers cadono anche Golden State e Memphis

I Los Angelescrollano nella notte italiana di NBAsotto i colpi di Victor, tra i trascinatori dei San Antonio Spurs nel successo per 102-126. Prestazione a dir poco non all’altezza, per i, soprattutto nella ripresa, in cui perdono smalto sia in fase offensiva, realizzando appena 40 punti negli ultimi due quarti, sia in quella difensiva, dove gli Spurs ne realizzano 73. Tutto questo nella serata in cui viene ritirata la maglia di un mago difensivo come Michael Cooper. Ainon bastano i 30 punti conditi da 13 rimbalzi di Anthony Davis, visto che gli ospiti colpiscono con i 23 punti e 8 rimbalzi di, a cui si aggiungono altri 23 punti a testa per Stephon Castle e Devin Vassell.RISULTATI E CLASSIFICHEStephen Curry – Foto Kelley L Cox-Imagn Images/Sipa USANBATra gli altri risultati, Toronto ottiene la sua ottava vittoria in stagione sorprendendo, a cui non bastano i 26 punti di Steph Curry.