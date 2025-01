Oasport.it - Los Angeles devastata dagli incendi. A rischio alcune aree destinate ai Giochi del 2028

Leggi su Oasport.it

Non poteva aprirsi peggio il 2025 della California, dal 7 gennaio falcidiata da una serie diche stanno provocando dei danni gravissimi a cose e persone. Il bollettino, aggiornato alla giornata odierna, è drammatico. In questi sei giorni infatti hanno perso la vita 25 persone accertate, a cui si aggiungono 26 dispersi e oltre 150 mila persone senza casa. Non stupisce in tal senso che il Governo abbia dichiarato l’emergenza sanitaria, per quello che il Presidente Biden ha etichettato come un “Disastro senza precedenti”. Una vera e propria disgrazia che metterà a dura prova anche l’organizzazione deidel 2026, in scena proprio nella città statunitense. Stando alle ultime notizie, tra le zone interessate più colpite spicca la Sepulveda Basin Recration Area, sulla carta destinata ad ospitare parte delle competizioni di matrice street (skateboard e BMX tra tutte), oltre che gli eventi di tiro con l’arco.