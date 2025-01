L’inquinamento ha reso gli antichi romani meno intelligenti? Lo studio che fa discutere

Leggi su Funweek.it

Di recente è emerso unosull’effetto delda piombo sull’intelligenza degli. La ricerca è stata condotta da un gruppo di scienziati che ha riferito che il massiccio inquinamento atmosferico causato dall’uso di piombo, soprattutto nell’acqua potabile e nella produzione di vasi e utensili, potrebbe aver avuto un impatto significativo sulla salute mentale e sul quoziente intellettivo degli.PerchéavrebbegliIl piombo è un metallo pesante che, se viene assunto in quantità elevate, può recare danni sul sistema nervoso. Si tratta di un materiale già esistente nell’tà che grazie alle sue proprietà veniva utilizzato in vari ambiti: nell’acqua potabile per quanto riguarda le tubazioni di piombo e nella produzione di ceramiche, contenitori per alimenti e cosmetici.