La nuova missione di Jürgen Klopp: "Voglio portare il calcio a un livello superiore, tutti dovranno riconoscere lo stile Red Bull"

che, quando il pubblico ci vede giocare, sia subito chiaro ache siamo Red, anche senza leggere il nome sulla maglia”. Si è presentato così, che da oggi è ufficialmente il nuovo Head of Global Soccer di Red. In una conferenza stampa a Salisburgo il tecnico tedesco ex Liverpool e Borussia Dortmund ha presentato al mondo che cosa farà dopo aver lasciato la panchina: ha accettato il ruolo che gli è stato offerto dalla multinazionale austriaca per dare una visione strategica alla galassia dei club che gravitano intorno al marchio della bevanda energetica, a partire da Lipsia e Strasburgo. “Quello chefare èila un, per i nostri club, per i nostri giocatori, per le giovanili, ma anche a beneficio della disciplina stessa.